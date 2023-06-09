На участке КАД в Петербурге запретят движение грузовиков из-за ПМЭФ

На участке КАД в Петербурге запретят движение грузовиков из-за ПМЭФ
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет причиной новых ограничений для автолюбителей. На период с 14 по 17 июня 2023 года в северной столице запретят движение грузовых автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны.

Ограничения придутся на участок от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до пересечения с автомобильной дорогой «Марьино — Ропша» (Ропшинское шоссе) с 60-го по 94-й километр. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Чтобы никто точно не нарушил запрет, на указанной территории будут дежурить экипажи ГИБДД. Также информация об ограничениях будет отображена на специальных табло на КАДе.

Жителям и гостям Санкт-Петербурга уже принесли извинения за предстоящие неудобства. Ограничения снимут, когда ПМЭФ подойдет к концу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за Дня России изменится график движения общественного транспорта.

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