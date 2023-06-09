В День России общественный транспорт Петербурга будет работать по измененному графику

В Санкт-Петербурге на период ближайших праздничных выходных изменится расписание движения общественного транспорта. Корректировки коснутся как городских автобусов и троллейбусов, так и пригородного наземного транспорта.

По графику субботу указанный общественный транспорт будет работать 10 июня. На 11 и 12 июня запланировано движение по графику воскресенья. Напомним, что в понедельник, 12 июня, отмечается День России.

Пригородные электропоезда тоже ждут некоторые корректировки. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

По графику субботы транспорт будет возить петербуржцев 10 и 11 июня. При этом на 12 июня так же сохраняется воскресное расписание. С полным графиком и маршрутами можно ознакомиться на официальном Портале общественного транспорта Санкт-Петербурга. Информации о прочих корректировках пока не поступало.