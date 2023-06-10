Океанолог Мухаметов опроверг главный миф о нападении акул на жертву

Океанолог Мухаметов опроверг главный миф о нападении акул на жертву
Фото: unsplash

Акулы при нападении на жертву всегда подплывают к ней под водой снизу или сбоку, поэтому плавник акулы на поверхности, который показывают в фильмах ужасов, — миф, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

По словам Мухаметова, многие смотрели фильмы про страшных акул, например, фильм «Челюсти», однако, когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается. Перед атакой хищница не показывается из воды, а сразу нападает на человека снизу и сбоку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 8 июня на курорте в египетской Хургаде акула растерзала туриста из России. В российском Генконсульстве в Хургаде выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также попросили туристов сохранять бдительность при нахождении в воде. Также нужно строго соблюдать все ограничения на купание, установленные египетскими властями, если таковые имеются, и обращать внимание на сигналы береговой охраны.

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