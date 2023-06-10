«Зенит» открывает футбольную школу в Алании

&#171;Зенит&#187; открывает футбольную школу в Алании
Фото: unsplash

Санкт-Петербургский «Зенит» открывает футбольную школу для юных спортсменов в турецкой Алании в июне. Обучение будет проходить по методике тренеров «Газпром»-Академии.

В турецком городе Алания «Зенит» открывает новую футбольную школу. Стартовал набор мальчиков в возрасте от 5 до 13 лет, приступить к занятиям могут школьники с любым уровнем подготовки. Посетить тренировки юные спортсмены могут уже сейчас, а торжественная церемония открытия школы пройдёт в июне.

Занятия будут проходить на площадке, которая оснащена современным техническим оборудованием, которое обеспечит проведение тренировок в любую погоду. Будущие футболисты будут обучаться по методике тренеров «Газпром»-Академии, рассказала пресс-служба «Зенит».

Для поступления в академию необходимы медицинская справка, фотография, копия паспорта ребёнка или ВНЖ, а также согласие родителей на тренировочный процесс.

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