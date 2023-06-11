Главный синоптик Петербурга Колесов: начало лета стало самым холодным с 2017 года

За первые дни лета в Санкт-Петербурге температура воздуха прогрелась всего на +11,9 градусов тепла, что на 2,8 градуса ниже июньской нормы.

Спустя десять дней лета, можно оценить, что первая декада месяца была самой холодной за последние шесть лет. Тогда, в 2017 году, июньское тепло составило всего +11,4 градуса тепла. В этом году температура не превышала +11,9 градусов. Но самое холодное начало лета было в 1985 году, тогда температура достигла своего предела на отметке +10,8 градусов тепла.

Холодная пора самого тёплого времени года закончилась. В понедельник, 12 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге прогреется до +23 градусов, а в течение рабочей недели поднимется до +26 градусов. Характер погоды остаётся неизменным. Антициклон продолжается: погода обещает быть солнечной и тихой.