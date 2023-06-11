Ни слезинки: Дарья Донцова объяснила, почему не плакала после смерти мужа

Прошедшей весной писательница Дарья Донцова сообщила о том, что её муж скончался после продолжительной болезни. Александр Иванович несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, болезнь победила.

Обнаружение диагноза

Дарья и Александр прожили в браке счастливых 40 лет. Он был её третьим супругом, за это время у них родилась и выросла дочь Мария. Также у Донцовой есть сын Аркадий от предыдущего брака.

О своей болезни Александру Ивановичу стало известно осенью 2021 года. Дарья обратила внимание на быструю потерю веса супруга и уговорила его пройти обследование организма. Врачи поставили ему страшный диагноз — рак кишечника третьей стадии. Несмотря на то, что о диагнозе стало известно поздно, Александр Иванович всё же начал курс лечения. Он перенёс две операции и 12 курсов терапии. В какой-то момент появился результат от процедур. Муж писательницы начал чувствовать себя лучше и даже показалось, что болезнь уходит. Однако, судьба решила иначе. Смерть российского психолога стала неожиданностью для всех.

Жизнь после утраты

В программе шоу «Ты не поверишь!» Дарья выразила свою скорбь за утрату мужа, но не проявляла на публике видимых признаков горя. Она уверена, что плач на людях неуместен и не следует навязывать своё эмоциональное состояние окружающим. Писательница говорит, что вместо того, чтобы плакать, нежно молиться за покойного. Несмотря на смерть мужа, Донцова ощущает в духа своего супруга в доме. Она не закрывает дверь в его кабинет и их спальню.

На данный момент Дарья Донцова много работает: она продолжает писать книги, выступает в Сретенском монастыре. Также она не забывает следить и о своём здоровье. Писательница занимается спортом, ходит на фитнес и не понимает и уверена, что и в её возрасте можно оставаться подтянутой.

Диагноз в прошлом

Онкологическое заболевание у супруга, было не первым случаем столкновения с болезнью в жизни писательницы. В конце девяностых Донцовой диагностировали рак груди на четвёртой стадии. Врачи прогнозировали ей худший исход событий, ведь на последней стадии вылечиться от такого недуга редкая удача. Дарья не верила в прогнозы и была уверена, что всё будет хорошо. Она продолжила лечение, перенесла несколько операций и многочисленные курсы химиотерапии. В итоге она смогла победить болезнь.