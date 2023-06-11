Трое туристов пропали после пожара на яхте у берегов Египта

Трое туристов пропали после пожара на яхте у берегов Египта
Фото: unsplash

В Красном море у побережья Египта произошел пожар на борту прогулочной яхты. На судне находились почти 30 туристов, трое из них пропали.

Огонь начал распространяться по яхте, когда та была неподалеку от курорта Марса-Алям. На яхте в момент возгорания было 29 человек, в том числе 12 туристов из Британии. На помощь к туристам незамедлительно направились экстренные службы спасения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным одного из изданий, всех находившихся на борту туристов и членов экипажа удалось спасти и доставить на берег живыми, о пострадавших информации не приводится.

В то же время другое издание утверждает, что по меньшей мере трое британцев объявлены пропавшими без вести. Официального подтверждения этим сведениям от властей Египта и Великобритании пока не было.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянин погиб в Хургаде после нападения акулы, туристов просят быть осторожными.

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