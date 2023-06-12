Мигранта-ганфайтера задержали в Петербурге после стрельбы в кассира

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который в воскресенье, 11 июня, открыл стрельбу по кассиру местного магазина. Сейчас разбирательство проводится против мигранта-ганфайтера.

Происшествие случилось на торговой точке сетевого магазина. Злоумышленник выстрелил из пневмата в лицо 23-летнему сотруднику заведения. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Позднее стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но после оказания всей необходимой медицинской помощи мужчину отправили на амбулаторное лечение. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Ночью на понедельник, 12 июня, полицейским удалось выйти на нарушителя. Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.