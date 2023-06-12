В Италии объявят национальный траур из-за смерти Берлускони

В Италии разгласили дату похорон умершего в понедельник, 12 июня, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Церемония запланирована на 14 июня. Она пройдет в Кафедральном соборе Милана. Ожидается, что похороны посетит президент Италии Серджо Маттарелла.

В правительстве страны заявили, что в этот день по всей стране будет объявлен национальный траур. Об этом сообщили в иностранном агентстве Adnkronos.

Также с 12 по 14 июня на территории всей Италии приспустят флаги на государственных учреждениях. Такая же ситуация коснется и зданий дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом.

Напомним, что Берлускони умер на 87-м году жизни. Политик скончался в больнице после продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, чем запомнился умерший экс-премьер Италии Сильвио Берлускони для россиян и жителей всего мира в целом.