Петербургским туристам в Таиланде стоит опасаться неизвестного вируса

На Пхукете в Таиланде уже больше ста человек заразились неизвестным вирусом, сейчас проблемой занимаются местные специалисты. Пока вопрос с заражением остается нерешенным, туристам из Санкт-Петербурга и России в целом следует быть аккуратнее во время своих путешествий.

В Таиланде уже создали Центр экстренной помощи, чтобы лечить заболевших. Это может свидетельствовать о том, что ситуация крайне тяжелая или даже опасная. Пока подробности с вирусом неизвестны, так что свои предположения россияне строят просто в социальных сетях.

Симптомы заболевших похожи на течение ротовирусных инфекций. У зараженных наблюдается рвота и высокая температура, пишет «Турпром».

Пока в Таиланде пытаются успокоить туристов, которые уже хотят развести панику. По словам местных властей, патоген не несет серьезной угрозы. Чтобы обезопасить себя, людей просят тщательнее соблюдать правила личной гигиены. Других рекомендаций пока не давалось.