В Центробанке заявили о риске роста ключевой ставки

В России подтвердили вероятность повышения ключевой ставки. Ситуацию прокомментировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

С апреля 2023 года уже значительно возросли проинфляционные риски. По итогу теперь допускается вариант, что повышение ставки обсудят уже на ближайших заседаниях. Масштаб корректировок, по предположениям экспертов, может оказаться разным.

Как сообщает Restate, размер изменений будет зависть от ряда факторов: поступающих данных о динамике цен, инфляционных ожиданий и совокупного спроса. В 2024 году показатели должны составить 4%.

Также Эльвира Набиуллина отметила, что по России в настоящее время продолжается расширение внутреннего спроса как за счет роста потребительской активности, так и за счет государственного сектора. Дальше обстановка продолжит меняться. На изменения будет влиять экономическая обстановка по стране и в мире.