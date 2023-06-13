Петербуржцы стали получать больше денег за свою работу

В Санкт-Петербурге вырос уровень зарплаты у горожан. Прирост составил сразу до 8%. Теперь жители северной столицы в среднем получают по 65,4 тысячи рублей в месяц.

Такую сумму устанавливают соискатели, а вот работники определяют показатель чуть ниже — на 65 тысяч рублей. Несмотря на это, по Петербургу все же действительно зафиксировано повышение зарплат. Подобная ситуация произошла и по России в целом. По РФ прирост составил уже до 10%.

Как сообщает Табло, в среднем россияне получают зарплату в 53,9 тысячи рублей. Сейчас по стране выросла конкуренция за сотрудников. Это положительно влияет на «получку» россиян, но есть и негативный аспект.

Расходы компаний на персонал тоже значительно возросли. Издержки перекладываются на цену товаров: она возрастает. Это приводит к тому, что увеличивается и инфляция. Такие изменения позитивными уже не называют.