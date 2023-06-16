Мошенника из Ставрополя в федеральном розыске задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Сейчас 58-летний уроженец Ставропольского края доставлен в отдел полиции.

По официальной версии, мужчина был объявлен в розыск еще в феврале 2013 года. Тогда нарушитель проходил по делу о мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Было установлено, что уроженец Ставропольского края обманным путем похитил деньги у своего земляка. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Найти его удалось только больше чем через десять лет в культурной столице России.

В ближайшее время злоумышленника должны передать инициатору розыска в Ставрополь. Там разбирательство по факту всего произошедшего продолжится. Позднее мужчину ожидает суд.