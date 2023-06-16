Главбух УК Петербурга с помощью махинаций забрала у организации девять миллионов рублей

В Санкт-Петербурге перед судом предстала главный бухгалтер местной управляющей компании. Женщина проходила по делу о похищении и растрате средств организации, в которой работала.

В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленница воспользовалась своим служебным положением и похитила у УК больше девяти миллионов рублей. Средства женщина выводила с помощью махинаций с расчетными счетами при использовании вверенных ей логина и пароля.

По итогу потери УК все же были зафиксированы. Против петербурженки возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сейчас расследование уже завершено. Суд вынес против главбуха УК обвинительный приговор. Женщина получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также злоумышленнице пришлось возместить материальный вред компании на все девять миллионов рублей.