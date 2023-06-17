Бондарчук перебрался в Петербург для работы в «Ленфильме»

Бондарчук перебрался в Петербург для работы в «Ленфильме»
Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Санкт-Петербург решил переехать российский продюсер и кинорежиссер Федор Бондарчук. В северной столице России он будет занят работой в «Ленфильме».

О таком решении Бондарчука в субботу, 17 июня, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале. По ее словам, режиссер уже устроил для нее небольшую экскурсию по киностудии.

Пока не разглашалось, над какими проектами в будущем будет работать кинодеятель. Ожидается, что «Ленфильм» готовит что-то масштабное.

Пользователи сети уже обсудили все произошедшее. Также отдельно обсуждаются опубликованные фотографии с Федором Бондарчуком. Все поклонники порадовались, что режиссеры выглядит хорошо.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге анонсирован список выступающих на VK Fest 2023. Артистов традиционно разделят по четырем сценам-направлениям.

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