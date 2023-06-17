Петербург будет заниматься укреплением технологического суверенитета России

Петербург будет заниматься укреплением технологического суверенитета России
Фото: Baltphоto

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) выбрали города, которые будут решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны. Ими оказались Санкт-Петербург и Новосибирск.

Сейчас упомянутые города тесно сотрудничают, поэтому и заниматься совместной деятельностью им будет вполне удобно. До 2027 года между точками заключено уже 14 соглашений, деятельность ведется сразу по нескольким направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Также северная столица России и Новосибирск продолжат активно развивать внутренний туризм. Некоторые планы по этому направлению уже были обсуждены, но кое-что еще будет уточнено. Детали проектов обсуждаются.

Ранее сообщалось, что из Санкт-Петербурга на Алтай для тестирования будут отправляться отечественные электромобили.

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