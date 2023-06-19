Жителей ЖК по разные стороны Пулковского шоссе соединят надземным переходом

Жителей ЖК по разные стороны Пулковского шоссе соединят надземным переходом
Фото: Baltphoto

На Пулковском шоссе построят надземный пешеходный переход. Работы будут проходить в рамках строительства дороги до Волхонского шоссе.

В Петербурге утвердили проект планировки и межевания участка Пулковского шоссе от дома 65 до Волхонского шоссе. Длина дороги составляет 2640 км. Как отметили в городской администрации, в настоящий момент «основной ход Пулковcкого шоссе с шестью полосами движения на этом участке построен».

Однако в рамках реализации проекта нужно сконструировать также боковые карманы и надземный пешеходный переход. Он необходим для жителей соседних ЖК, которые не могут безопасно пересечь многополосную трассу как в одну, так и в другую стороны. В Смольном пообещали, что далее вдоль дороги установят автобусные остановки, проложат тротуары и организую велодорожки.

Однако не всегда строительство новых дорог вызывает восторг у местных. Так, проект трассы М-7 вызвал бурю негодования из-за планов чиновников вырубить Удельный парк.

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Жителей ЖК по разные стороны Пулковского шоссе соединят надземным переходом
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