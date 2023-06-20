Движение по КАД затруднено в Петербурге из-за стоящих на дороге грузовиков

В Санкт-Петербурге во вторник, 20 июня, грузовые автомобили перегородили КАД после Вантового моста. На участке сейчас серьезные пробки, на что местные автолюбители жалуются в своих социальных сетях.

Грузовики выстроились в ряд и пока никуда не двигаются. Из-за этого проезд по дороге затруднен. Об этом написали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

По данным Яндекс.карт, официальных ограничений для движения на указанном участке дорог нет. При этом трассы помечены «красным» — большие пробки.

По остальному городу в настоящее время обстановка с проездом в норме: пробки составляют от четырех до шести баллов.

Ранее сообщалось, что ветеранов ВОВ ждет программа льготного проезда на общественном транспорте Петербурга в день годовщины начала войны.