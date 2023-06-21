В Петербурге ремонтники взялись за фасад «Чернышевской»

На станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге специалисты приступили к демонтажу облицовки фасадов и деревянной кровли. Устаревшие установки должны заменить на новые металлические.

Планируется, что архитектурный облик здания сохранят, несмотря на обновление фасада. Основные значимые элементы не тронут, зато будут смонтированы новые входные двери. Отдельно заменят покрытие поля и стен из гранитных и мраморных плит.

Также «Чернышевскую» оборудуют для маломобильных пассажиров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы».

Отмечается, что некоторые изменения для петербуржцев окажутся более существенными. На станции увеличат число эскалаторов с трех на четыре. Из-за этого поменяется расстановка оборудования в наземной части станции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на время ремонта станции метро «Пионерская» изменится схема движения.