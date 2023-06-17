Как петербуржцы будут передвигаться по городу на время закрытия станции метро «Пионерская»

В Санкт-Петербурге с ближайшего понедельника, 19 июня, на ремонт закрывают станцию метро «Пионерская». Пока точка не будет работать, жителям прилегающего района придется менять привычки и переучиваться на новую схему проезда.

На время закрытия станции «Пионерская» в городе на Неве запустят дополнительные наземные маршруты. С их помощью многих трудностей удастся избежать. Разбираемся, как именно петербуржцы смогут передвигаться по северной столице во время ограничений.

Автобусные маршруты

С понедельника по Петербургу начнут ходить автобусы по новым маршрутам. Корректировки коснутся автобусов № 76.

На время закрытия «Пионерской» такой общественный транспорт будет ходить иначе: от станции метро «Площадь Восстания» мимо станций «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка» и «Комендантский проспект» до улицы Шаврова. Изменения коснутся рейсов в обе стороны. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту.

По указанному маршруту автобусы будут ходить с 05:30 до 00:00 с интервалами 12-15 минут.

Троллейбусные маршруты

Корректировки внесли и в движение троллейбусов. В Петербурге с 19 июня изменится схема проезда по маршруту №42.

Из-за закрытия «Пионерской» троллейбусы будут следовать от станции Сортировочная мимо станций метро «Бухарестская», «Волковская», «Обводный канал», «Лиговский проспект» вплоть до Московского вокзала. Маршрут оказался аналогичным действующей схеме проезда автобусов №76.

Этот транспорт так же будет ходить с 05:30 до 00:00. Интервал движения до 16 минут, в час пик по будням и в выходные дни — от 15 до 22 минут.