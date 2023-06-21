Сколько стоит собрать современного школьника на выпускной

Июнь постепенно подходит к концу: экзамены у школьников уже закончились, так что впереди остается череда выпускных. Такое важное для детей и родителей мероприятие часто обходится россиянам в круглую сумму. Стало известно, сколько денег в среднем на празднование выпуска потратят семьи в 2023 году.

На образ девушки родители отдают 15 тысяч рублей. Из этих денег десять тысяч идет на наряд, а остальное остается на макияж и прическу. Образ молодого человека обходится чуть дешевле — на него требуется 10-12 тысяч рублей.

Цены на подготовку к празднованию в этом году выросли на 10%. В итоге на праздник с учетом банкета уйдет 30-35 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

При этом суммы затрат могут варьироваться от семьи к семье. На показатели влияют город празднования, достаток семьи и прочие факторы. Также отличается и то, во что дети предпочитают одеваться: кто-то останется доволен простым нарядом, а кому-то хочется настоящего сказочного образа.