Петербург сковали восьмибалльные пробки

Петербург сковали восьмибалльные пробки
Фото: скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

В четверг, 22 июня, Петербург сковали пробки на восемь баллов. Особенные сложности возникают у автомобилистов в центральных районах города.

Вечер рабочего четверга стал для некоторых автомобилистов еще одним испытанием — город сковали экстремальные пробки, которые парализовали движение по многим центральны улицам. Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:00, в городе заторы оцениваются на восемь баллов.

«Побагровели» Невский проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки, Литейный проспект, Обводный канал. Движение по Дворцовому и Благовещенскому, Литейному мостам также затруднено, ограничения на въезд на Троицком мосту провоцируют пробки на набережных Кутузова и Дворцовой. Кронверская набережная и проспект также «стоят» из-за большого трафика.

Ранее стало известно, что Петербурге до 2024 года закроют проезд по Колпинскому шоссе.

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