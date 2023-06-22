Петербург сковали восьмибалльные пробки

В четверг, 22 июня, Петербург сковали пробки на восемь баллов. Особенные сложности возникают у автомобилистов в центральных районах города.

Вечер рабочего четверга стал для некоторых автомобилистов еще одним испытанием — город сковали экстремальные пробки, которые парализовали движение по многим центральны улицам. Так, по данным сервиса «Яндекс.Карты» на 19:00, в городе заторы оцениваются на восемь баллов.

«Побагровели» Невский проспект, Садовая улица, набережная Фонтанки, Литейный проспект, Обводный канал. Движение по Дворцовому и Благовещенскому, Литейному мостам также затруднено, ограничения на въезд на Троицком мосту провоцируют пробки на набережных Кутузова и Дворцовой. Кронверская набережная и проспект также «стоят» из-за большого трафика.

Ранее стало известно, что Петербурге до 2024 года закроют проезд по Колпинскому шоссе.