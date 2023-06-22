Стали известны лучшие смотровые площадки в Петербурге

Посмотреть на город с высоты птичьего полета — довольно интересное занятие не только для туристов, но и для местных жителей. Чтобы точно получить удовольствие от вида на окрестности, назван топ смотровых площадок в Петербурге и его пригородах.

Рейтинг интересных локаций подготовил телеканал «Санкт-Петербург». Так, в Кронштадте стоит подняться на смотровую площадку, расположенную под куполом Морского собора. Прежде чем насладиться великолепным видом, придется преодолеть 265 ступенек.

Под купол можно забраться и в храмах Петергофа. Здесь открыта смотровая площадка в соборе святых апостолов Петра и Павла — она называется «Галерея». Путь до вершины несколько меньше — 143 ступеньки.

В Пушкине стоит осмотреть просторы с Певческой башни, которая расположена недалеко от Царскосельского лицея — подъем здесь самый комфортный, так как имеется лифт.

Сигнальная башня доступна для туристов в Гатчине. С высоты в 34 метра можно оглядеть все парки музея-заповедника.