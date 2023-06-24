На выходные в Петербурге изменили трассы автобусных маршрутов

На выходные в Петербурге изменили трассы автобусных маршрутов
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге с 08:00 субботы, 24 июня, изменили трассы ряда автобусных маршрутов. По новым схемам общественный транспорт продолжит ходить до 05:00 воскресенья, 25 июня.

Причина корректировок трасс проезда заключается в дорожных работах, которые в настоящее время ведутся по Ленинскому проспекту. Изменения коснулись автобусов, пути которых проходят по участку на пересечении с улицей Доблести и проспекта Героев.

Изменены трассы автобусных маршрутов № 2, 2А, 83, 142, 226, 239 и 300. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок». С новой схемой движения можно ознакомиться на официальном портале ответственной организации.

Также из-за ремонтных работ изменили трассы троллейбусных маршрутов № 32, 35, 41, 45 и 48.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 24 и 25 июня автобусы будут ходить по измененному маршруту из-за XI Международного военно-морского салона.

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