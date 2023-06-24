Конфликт между мужчинами в Петербурге закончился ранением из пистолета в лицо

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться с происшествием, которое случилось в пятницу, 23 июня. В настоящее время уголовное дело по факту стрельбы в городе на Неве все еще не было возбуждено.

По версии полиции, возле жилого дома по Северному проспекту поругались двое мужчин. Конфликт окончился выстрелом из травматического пистолета в лицо второму. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Потерпевшего попытались экстренно госпитализировать с места происшествия, но тот отказался и просто ушел. Зато удалось задержать злоумышленника. Стрельца доставили в отдел полиции. У него уже изъяли травматический пистолет«ОСА».

Сейчас разбирательство продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который напугал детей пистолетом.