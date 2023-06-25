Росавтодор снял все введенные на федеральных трассах ограничения

По России частично сняли ограничения, которые были введены на федеральных трассах в субботу, 24 июня. В настоящее время «Росавтодор» вернул дороги к прежнему режиму работы, а «Автодор» еще просит соблюдать некоторые требования.

«Росавтодор» отменил ранее введенные ограничения на участках дорог в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях и других регионах Российской Федерации. Ранее там был перекрыт проезд, но сейчас все трассы доступны для движения всех видов транспорта, пишет ТАСС.

«Автодор» пока просит придерживаться ограничений по трассе М-4 «Дон» в Московской области. По данным пресс-службы компании, воздержаться от поездок по этой дороге лучше хотя бы до 10:00 воскресенья, 25 июня.

Ранее сообщалось, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК «‎Вагнера».