На трассе М-4 «Дон» налажено движение

По территории Российской Федерации, после событий субботы, 24 июня, пытаются наладить движение транспорта по важным трассам. Сейчас уже удалось привести систему проезда в порядок.

По всей трассе М-4 «Дон» движение в настоящее время ведется в штатном режиме. Об этом сообщает «Автодор», пишут РИА Новости.

Также восстанавливаются для проезда и другие федеральные трассы. По данным пресс-службы Министерства транспорта Подмосковья, движение по мосту через Оку на трассе М-2 «Крым» наконец удалось восстановить после длительных работ в этом направлении.

Информации о новых ограничениях, которые могут ввести на федеральных дорогах России пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях и других регионах Российской Федерации снимают ограничения на проезд по федеральным трассам.