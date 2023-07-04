Малком вышел на поле с младенцем на руках перед матчем с «Црвеной Звездой»

Малком вышел на поле с младенцем на руках перед матчем с «Црвеной Звездой»
Фото: скриншот видео футбольного клуба "Зенит"

Нападающий клуба «Зенит» перед футбольным матчем с командой «Црвена Звезда» вышел на поле с новорожденным ребенком на руках. Под бурные овации болельщиков новоиспеченный отец поцеловал младенца.

На исполнении гимна футбольных команд «Зенит» и «Црвена Звезда» бразилец Малком, нападающий сине-бело-голубых, стоял с новорожденным ребенком на руках. Милыми кадрами с поля Газпром арены поделились в пресс-службе «Зенита».

Так, Малком недавно в первый раз стал отцом. Малыша футболист решил показать фанатам прямо на поле. Под одобрительные крики болельщиков футболист поцеловал ребенка, а затем бережно отдал матери. «С детства за «Зенит»!», — шутят в клубе.

Ранее команда поздравила своего игрока с рождением первенца. Игроки петербуржской футбольной команды устроили для Малкома поздравительный коридор.

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