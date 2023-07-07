Жителям Василеостровского района вернули 250 тысяч рублей перерасчета за отопление

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга горожане добились перерасчета за отопление через прокуратуру. После череды проверок жителям пяти многоквартирных домов на девятой линии В.О. вернули деньги.

Оказалось, что начисление платы за отопление производилось на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии. Это признали нарушением требований законодательства. В этих дома начисление должно было производиться по нормативу потребления, так как они находятся «на сцепке».

Ответственной за нарушение стала компания ПАО «ТГК-1». Руководству организации внесли соответствующее представление. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В общей сложности жильцам вернули больше 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура разбирается с трудностями при зачислении детей в школы.