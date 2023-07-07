Петербуржцам напомнили о методах защиты от клещей

В Санкт-Петербурге продолжают регистрировать случаи клещевого энцефалита у горожан. Люди ловят клещей в том числе в черте города. В Роспотребнадзоре напомнили о методах защиты от этих опасных насекомых.

В первую очередь важно правильно выбирать одежду при вылазках на природу. Требуется максимально закрывает тело, чтобы клещи не могли пробраться. Носить стоит светлую одежду, чтобы на ней можно было легко заметить любых насекомых. Также лучше отдавать предпочтение ботинкам или кроссовкам.

Дополнительно можно пользоваться репеллентами, которые отпугивают клещей. Наносить их чаще всего требуется на одежду, а не на тело. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В ходе прогулок лучше регулярно себя осматривать.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор заявил о 17 случаях заражения менингитом в Санкт-Петербурге.