В Петербурге изменили трассы автобусных маршрутов из-за забега «Экидена»

Спортивное мероприятие «Экидена», которое продолжится в воскресенье, скорректирует маневры не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта. Маршруты изменят пять автобусов.

В воскресенье, 9 июля, в Петербурге бегуны будут соревноваться, разгоняясь по дорогам в центре города. Из-за этого некоторые трассы будут перекрыты. Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», в этот день изменят маршруты автобусы №№ 6, 7, 10, 70, 191.

Напомним, что будет сужена проезжая часть на Благовещенском мосту от Английской до Университетской набережных, Сенатской площади и Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста. Движение всех видов транспорта запрещено с 05:00 до 16:00.

Ранее стало известно, что дорожники снова открыли движение по КАД на вантовом мосту.