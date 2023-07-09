Любителей кататься вдвоем на одном электросамокате решили штрафовать

Любителей кататься вдвоем на одном электросамокате решили штрафовать
Фото: Baltphoto

В Совете Федерации предложили штрафовать тех, кто предпочитает кататься на электросамокате вдвоем. Такое травмоопасное развлечение оценили на тысячу рублей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев рассказал о планируемых штрафах для любителей кататься на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности вдвоем.

Как он отметил в беседе с журналистами агентства ТАСС, штраф за такую опасную езду может составить тысячу рублей. Выписывать протоколы об административном правонарушении сможет лично сотрудник ГИБДД.

«…Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — считает Васильев.

Ранее петербуржец на моноколесе сбил подростка на самокате. Юноша получил травмы средней степени тяжести.

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