Делегация во главе с Матвиенко направилась в Китай

Делегация Федерального Собрания во главе с Валентиной Матвиенко направилась в Китай. Встречи будут проходить с 9 по 12 июля.

В рамках развития российско-китайских отношений делегация Федерального Собрания во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко отправилась с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Как сообщили в пресс-службе Федерального Собрания, российская сторона была приглашена председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. По данным китайского агентства «Синьхуа», представители от России будут проводить стречи в Китае с 9 по 12 июля.

Ранее в Китае побывал председатель правительства Михаил Мишустин. Он посетил Российско-Китайский бизнес-форум, Шанхайский НИИ нефтехимии и отделение Нового банка развития БРИКС.