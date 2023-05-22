Председатель правительства РФ Мишустин прибыл в Китай

На фоне сложившейся геополитической ситуации, серьезного санкционного давления на Российскую Федерацию требуется развитие международных отношений с дружественными государствами. Одним из таких государств является Китай. Так, сегодня, 22 мая, стало известно, что председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Китай. Соответствующая информация появилась в социальных сетях правительства — в телеграм-канале.

В Шанхае у трапа самолета Председателя Правительства встретили чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, добавили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также кратко анонсировали планы рабочего визита Мишустина. Например, председатель правительства страны планирует посетить Российско-Китайский бизнес-форум, Шанхайский НИИ нефтехимии.

Также намечены встречи с президентом Нового банка развития БРИКС и представителями российских деловых кругов.