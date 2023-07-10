Петербург снова вошел в ТОП-5 по эффективности промышленной политики

Санкт-Петербург сохранил за собой пятое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики. Город на Неве остался в ТОПе, несмотря на высокий уровень конкуренции.

Итоги были подведены в понедельник, 10 июля, на Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Результаты рейтинга огласили представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Северная столица показала рост ключевых показателей в промышленности. Это и помогло остаться на прежней позиции. Индекс города составил 103,9%, когда по РФ средний показатель — 99,4%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Дальнейшее развитие системы продолжается. Также в городе фиксируются и некоторые трудности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 20% сократились обороту местного бизнеса.