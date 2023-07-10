Филиал СПбГУ ближайшей осенью появится в Каире

В Египте заработает филиал Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ). Образовательное учреждение должны открыть в Каире уже ближайшей осенью.

В понедельник, 10 июля, уже пришли учредительные документы о создании филиала в Каире. В настоящее время вопрос окончательно утвержден, при этом специалистам предстоит еще большой объем работы, чтобы все завершить и реализовать.

Уже в начале августа стартует прим абитуриентов. Он состоится после объявления результатов выпускных экзаменов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По данным пресс-службы вуза, в филиале в первое время можно будет обучаться по ограниченному ряду специальностей. Образование можно будет получить в области медицины по направлениям «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Физиотерапия». В дальнейшем планируется запустить программы, актуальные для экономики Египта и Ближнего Востока.