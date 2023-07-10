Военкор «Первого канала» выразила благодарность Дрозденко и «Команде 47» за помощь ветерану

Военкор «Первого канала» выразила благодарность Дрозденко и «Команде 47» за помощь ветерану
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В понедельник, 10 июля, военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова обратилась с благодарностью к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и его «Команде 47». С их поддержкой удалось оказать оперативную адресную помощь ветерану из Гатчины

Как сообщает Online47, в этом помог проект «Перезагрузка» — реабилитационный лагерь в Тульской области для ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения. Здесь бойцам помогают с оформлением необходимых документов. Среди таких участников СВО нашлись и жители Ленинградской области.

Так, ветерану Глебу из Гатчины помогли с множеством проблем буквально в считанные часы. Об этом Куксенкова написала в своем телеграм-канале.

В беседе с Online47 Дрозденко отметил, что сейчас проекту «Перезагрузка» действительно активно помогают жители Ленобласти. По большему счету это заслуга органов социальной защиты Ленобласти. Помощь оказывается персонально каждому бойцу.

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