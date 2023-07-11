Петухов могут признать нелегалами у дачников из-за утренних «кукареку»

Петухов могут признать нелегалами у дачников из-за утренних «кукареку»
Фото: pxhere.com

В Подмосковье союз дачников лоббирует ограничения для садоводов на содержание живности на участке. Для кур и петухов могут ввести количественные рамки. Это объясняют тем, что птицы своими утренними песнями мешают жителям спать.

В настоящее время с курами на участках и так достаточно проблем. Официально держать их можно только с прошлого года и исключительно при условии, что этого позволяет земля по градостроительному регламенту. Отдельно требуется соблюдать все СанПины.

Как сообщает Мойка78, теперь начали борьбу с петушиными песнями. При этом Подмосковье выступает активно, а вот Ленинградская область пока молчит. Несмотря на это, и здесь граждане уже конфликтуют с петухами. Например, одного из жителей региона так выбесила птица, что тот набросился на нее с лопатой.

Еще одним аргументом против кур является птичий грипп. Люди пугаются, что могут заразиться опасным заболеванием.

Пока вопрос о нововведениях не решен, но продолжает обсуждаться. За петухов и кур взялись основательно.

куры ленобласть подмосковье


 

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