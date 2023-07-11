В Красносельском районе через суд пытаются ликвидировать свалку в 1,5 тысячи «квадратов»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пытаются добиться ликвидации свалки, которая занимает территорию площадью больше 1,5 тысячи квадратных метров. Решить вопросы обходными путями не удалось, поэтому делом занялась прокуратура.

Мусорный полигон расположился на углу Аннинского шоссе и Ленинградской улицы и вдоль Красной улицы. Несанкционированная свалка образовалась в результате сбрасывания сюда бытовых отходов и грунта.

В настоящее время она захламляет окружающую среду и вредит экологии. Именно по этой причине свалку нужно ликвидировать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас исковое заявление уже направили в суд. Дальнейшее развитие событий зависит уже от решения инстанций.

Ранее сообщалось, что свалка и вырубленные деревья вызвали вопросы у прокуратуры Санкт-Петербурга.