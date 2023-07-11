Архангельской живодерке отказали в смягчении наказания 

Архангельской живодерке отказали в смягчении наказания 
Фото: Baltphoto

В Архангельской области суд рассмотрел ходатайство осужденной за жестокое убийство кота женщины. Горожанка пыталась добиться смягчения наказания, но ей в этом отказали.

В Приморский районный суд обратилась женщина, которая в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении за ряд преступлений. Горожанка проходит по пунктами «а», «в», «г» части второй статьи 245 УК РФ.

Как сообщает NWPress, злоумышленницу признали виновной в издевательство над животным, которое привело к его гибели. Также она применяла садистские методы в отношении кота Кузи и публично демонстрировала все в интернете.

По данным пресс-службы прокуратуры Архангельской области, наказание для живодерки утвердили в феврале 2022 года. Женщина получила срок в три года и два месяца, но сейчас попыталась его сбить. В смягчении наказания ей было отказано.

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