Автомобилисты три дня не смогут заезжать на ЗСД с набережной Макарова

В Петербурге движение по съездам транспортной развязки ЗСД с набережной Макарова будет поочередно закрыто 15, 16 и 17 июля.

Автомобилистов предупредили об ограничениях на ЗСД. Так, с 23:59 14 июля по 03:00 16 июля нельзя будет заехать на ЗСД с набережной Макарова в направлении КАД Север. Кроме того, с 03:00 16 июля по07:00 17 июля те же ограничения вводится в направлении КАД Юг.

«На время перекрытия съездов будет реализован механизм обнуления части корреспонденций для пользователей ЗСД с транспондером», — предупредили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Там также уточнили, что стоимость проезда будет скорректирована автоматически в течение трех суток.

Также автомобилистам перекроют дамбу из-за реконструкции Кронштадтского шоссе. Ограничения вводятся 13 июля с 02:00 до 03:00 часов.