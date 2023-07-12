Роботы начали работать в жилищном комитете Петербурга

Сотрудников жилищного комитета решили освободить от рутинных дел и «нанять» цифровых помощников. Программные роботы будут заниматься документооборотом, проверяя закупочную документацию.

В рамках программы «Эффективный регион» в жилищном комитете Петербурга решили ввести новые технологии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, теперь операции по преобразованию и классификации данных, созданию отчетов и проверке закупочной документации будут выполнять программные роботы.

«Автоматизация массовых рутинных операций повышает эффективность работы специалистов за сокращения временных затрат на обработку информации», — отметили отметили в жилищном комитете.

Ожидается, что отсутствие рутинных действий увеличит потенциал и работоспособность сотрудников.

Ранее стало известно, что вычислять ямы на дорогах Петербурга будет нейросеть.