Роботы начали работать в жилищном комитете Петербурга

Роботы начали работать в жилищном комитете Петербурга
Фото: Unsplash

Сотрудников жилищного комитета решили освободить от рутинных дел и «нанять» цифровых помощников. Программные роботы будут заниматься документооборотом, проверяя закупочную документацию.

В рамках программы «Эффективный регион» в жилищном комитете Петербурга решили ввести новые технологии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, теперь операции по преобразованию и классификации данных, созданию отчетов и проверке закупочной документации будут выполнять программные роботы.

«Автоматизация массовых рутинных операций повышает эффективность работы специалистов за сокращения временных затрат на обработку информации», — отметили отметили в жилищном комитете.

Ожидается, что отсутствие рутинных действий увеличит потенциал и работоспособность сотрудников.

Ранее стало известно, что вычислять ямы на дорогах Петербурга будет нейросеть.

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