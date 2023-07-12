В Петербурге пообещали патриарху Кириллу поддерживать РПЦ

В Петербурге пообещали патриарху Кириллу поддерживать РПЦ
Фото: Baltphoto

В Петербурге в Петропавловском соборе прошла божественная литургия в честь святых апостолов Петра и Павла. После патриарху Кириллу пообещали оказывать поддержку из Петербурга.

В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловском соборе прошла божественная литургия, которую отслужил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На мероприятии присутствовали петербургские чиновники, которые пообещали поддерживать РПЦ.

«Правительство города будет оказывать поддержку Церкви в ее трудах, направленных на укрепление государственности, семейных и гражданских ценностей», — отметили в пресс-службе Смольного.

Христиане 12 июля празднуют День памяти апостолов Петра и Павла, которые в этот день приняли мученическую смерть. Это один из самых главных праздников в православии.

Ранее патриарх Кирилл осветил храм в поселке Солнечное.

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