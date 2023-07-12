Автор романа «Невыносимая легкость бытия» скончался в 94 года

Автор романа &#171;Невыносимая легкость бытия&#187; скончался в 94 года
Фото: Baltphoto

Писатель Милан Кундера скончался на 95-м году жизни. В мировую литературу француз чешского происхождения вошел с романом «Невыносимая легкость бытия».

Французский писатель Милан Кундера скончался, ему было 94 года. Об этой трагической новости рассказало чешское издание Е15. Писатель запомнился читателям романом «Невыносимая легкость бытия», который стал бестселлером интеллектуальной прозы. Кроме того, Кундера является автором новелл «Смешные любови», романов «Шутка», «Жизнь не здесь», «Вальс на прощание» и других произведений.

Милан Кундера родился в Чехословакии в 1929 году, однако эмигрировал во Францию в 1975 году. Свое самое известное произведение увидело свет в 1982 году, но до сих пор вызывает интерес у читателей.

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