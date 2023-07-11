В Царское Село вернули считавшиеся утраченными картины из коллекции Александра II

Музей-заповедник «Царское село» получил экспонаты, которые дополнили историческую коллекцию культурного учреждения. Меценат Михаил Карисалов вернул в Россию две картины Карла Фридриха Шульца, фотоальбом «The Russian Campaign. March to August 1915» и тарелку из знаменитого Рафаэлевского сервиза.

Переданные картины считались утерянными. Полотна уже были внесены в каталог утраченных ценностей, но теперь музейные работники все же смогут поместить их в реальную коллекцию. Об этом рассказали в пресс-службе «Царского села».

Доставленные меценатом экспонаты имеют большую ценность как для конкретного музея-заповедника, так и для истории России в целом. Также картины и фотоальбом по достоинству смогут оценить посетители заведения.

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