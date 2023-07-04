Второй этаж Гостиного Двора отдали под площадку музея «ХХ век»

На втором этаже Большого Гостиного Двора откроется площадка литературного музея «XX век». Проект начнет работу с 6 июля и представит выставку «Ловцы слов».

В Петербурге откроется очередной музей. Так, второй этаж Гостиного Двора приспособили под экспозицию литературного музея «XX век». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Площадка займет 500 квадратных метров и откроется 6 июля, представив выставку «Ловцы слов». Она будет посвящена творчеству Леонида Андреева, Анны Ахматовой, Александра Блока, Александра Грина, Владимиру Маяковскому и многим другим выдающимся литераторам литературы первой трети ХХ века Петербурга-Петрограда-Ленинграда.

Ранее стали известны произведения, которые исполнят ведущие артисты в рамках фестиваля «Опера — всем». Концерты будут проходить с 12 по 23 июля.