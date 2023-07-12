Росконгресс назвал новые даты ПМЭФ

После недавно отгремевшего Петербургского международного экономического форума Росконгресс объявил новые даты мероприятия, которое повторится в следующем году.

В 2024 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 5-8 июня.

«Определены даты ПМЭФ-2024. 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года», — сообщили в Telegram-канале «Росконгресс», который является организатором мероприятия.

Напомним, что ПМЭФ в этом году проходил 14–17 июня. За это время предприниматели и представители различных администраций и организаций подписали более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей.

Предполагается, что в городе на Неве на полученные деньги появится множество новых объектов. Например трамвайное депо, центр патриотического воспитания и платная трасса.