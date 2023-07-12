СПбГУ начнет учить медицине студентов в Египте

СПбГУ откроет филиал в Каире. Студентов в Египте будут обучать лечебному и сестринскому делу, фармацевтике, а также стоматологии и физиотерапии.

Санкт-Петербургский Государственный университет и ГК «Модерн Групп» подписали документ об открытии филиала вуза в Каире. Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в главном университете Петербурга планируют таким образом «прорубить окно» на Ближний Восток.

«Благoдаря нашим египeтским партнерам Университет смoжет рeализoвывать свoи oбразoватeльные прoграммы в Египте и, надeемся, вo всем региoне», — отметила первый проректор петербургского университета Елена Чернова.

На первом этапе в египетском филиале СПбГУ будут готовить специалистов пяти направлений: «Лечебное дело», «Фармация», «Сестринское дело», «Стоматология» и «Физиотерапия». Однако вскоре планируется расширить образовательную программу.