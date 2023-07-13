Из-за ДТП с автобусом на Невском проспекте общественный транспорт изменил маршруты

Автобус и иномарка столкнулись у Площади Восстания. Из-за дорожного затора схему движения поменяли 12 маршрутов общественного транспорта.

ДТП на Невском проспекте, 89, недалеко от Площади Восстания спровоцировало дорожный коллапс. По данным «Яндекс.Карт», иномарка влетела в автобус днем 13 июля. Теперь дороги недалеко от места происшествия стоят в пробках, сервис подсвечивает их бордовым цветом.

Как сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», из-за ДТП временно изменены маршруты автобусов №№ 24, 27, 54, 65, 181, 191 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 22. Общественный транспорт направляется в обход опасного участка.

Ранее стало известно, что подросток-инвалид попала в больницу после опасной поездки на автобусе в Петербурге. Девушка не была пристегнута в кресле, из-за чего упала на пол во время разворота транспорта.

UPD. К 13:55 движение по действующим трассам восстановили.