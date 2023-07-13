Паром «Принцесса Анастасия» не выйдет на маршрут между Петербургом и Калининградом из-за санкций

Паром «Принцесса Анастасия» не вернется в Россию после двухлетнего простоя в Кольском заливе. Ранее планировалось, что судно будет курсировать между Петербургом и Калининградом.

Рейс между Петербургом и Калининградом на пароме «Принцесса Анастасия» не увидит свет из-за санкций. Так, судно находится на стоянке в одном из сицилийских городов из-за чего его возвращение в Россию невозможно на фоне нынешней политической и экономической ситуации.

«ейчас в данной экономической ситуации судно не вернуть. Оно ходит под итальянским флагом, это прямой запрет санкций», — сообщил журналистам издания «Ведомости» генеральный директор компании Moby SPL (оператор парома) Сергей Котенев.

До начала пандемии «Принцесса Анастасия» выходила на рейсы в Петербурге, однако осенью прошлого года власти Калининграда не смогли договориться с нынешним собственником парома о новых перевозках.

Ранее стало известно, что между Петербургом и Калининградом будут ходить скоростные катамараны.